أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقية ملء إثيوبيا لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن قرار ملء سد النهضة والتخزين لن يكون قبل نهاية سبتمبر وليس الآن.



وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك ممر بمنتصف سد النهضة الإثيوبي لمرور مياه الأمطار والفيضان، والجزء الأوسط من السد كان يمرر المياه بسهولة عندما كان ارتفاعه 40 مترًا وعرضه 120 مترًا العام الماضي، وإثيوبيا رفعت ارتفاعه 20 مترًا آخرين، بالإضافة إلى وجود 4 فتحات يمرروا المياه طوال العام.

