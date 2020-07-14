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فيديو.. وزيرة فرنسية في موقف محرج بسبب الكمامة

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وزير فرنسية في موقف محرج بسبب الكمامة
وزير فرنسية في موقف محرج بسبب الكمامة

فتحي مجدي

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اكتشفت وزيرة فرنسية أنها لا تضع كمامة الوجه خلال حضورها احتفالات يوم الباستيل في باريس، ما جعلها تسارع إلى سيارتها لإنقاذ الموقف. 
وحضرت وزير الاقتصاد، أنياس بانيه روناشير، الاحتفال في ساحة الكونكورد للاحتفال باليوم الوطني الفرنسي، لكنها أصيبت بالذعر عندما اكتشفت أنها تركت كمامة الوجه داخل سيارتها. 

وفي مقطع فيديو، التقطته القناة الفرنسية (BFMTV)، شوهدت الوزيرة تبتسم عند خروجها من سيارتها، لكن سرعان ما استبدلت ابتسامتها بتعبير مذعور، عندما أدركت أنها تركت الكمامة في السيارة. 

حاولت الوزيرة اللحاق بسيارتها، وهي تلوح بالسائق، وبعد أن انطلقت، نبهت الموظفين من حولها أنها لا تملك كمامة، وأخفت وجهها في حالة من الذعر والحرج.

ويمكن رؤيتها وهي تشير بيديها أنها الكمامة. لحسن الحظ، جاء إليها أحد أعضاء هيئة التدريس بسرعة وسلم لها كمامة بيضاء ارتدتها بسرعة.  

وألزمت الحكومة الفرنسية، جميع الأشخاص المشاركين في احتفالات يوم الباستيل في باريس بارتداء الكمامة، مما حد من عدد الحاضرين بما يتماشى مع احتياطات فيروس كورونا. 

والوزيرة هي أحد أقرب أعضاء الحكومة المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون المدعو، وهي عضو في حكومته منذ عام 2018. وعُيّنت مؤخرًا وزيرًا مفوضًا للصناعة بعد أن عملت كوزيرة للخارجية للاقتصاد والمالية.

تم استبدال العرض العسكري التقليدي في الشانزليزيه باحتفال أصغر لم يكن مفتوحًا للجمهور، ولكن تم بثه على شاشة التلفزيون.  

شارك 2500 ضيف، بما في ذلك 1500 عامل رئيسي، من الطاقم الطبي إلى عائلات الطاقم الطبي الذين ماتوا جراء كوفيد- 19، والمعلمين، والصرافين، وضباط الشرطة، ورجال الإطفاء وعمال المصانع.

سيتم استبدال عرض الألعاب النارية الكبير الذي يضيء عادة العاصمة الفرنسية في المساء ببرنامج رقمي يمكن للفرنسيين الاستمتاع به من منزلهم. 

وأعلن الرئيس ماكرون في خطاب ألقاه بعد العرض أن ارتداء الكمامة سيكون إلزاميًا في جميع الأماكن العامة المغلقة وفي جميع أنحاء فرنسا اعتبارًا من 1 أغسطس في محاولة لوقف موجة ثانية من فيروس كورونا.



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