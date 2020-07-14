فيديو.. وزيرة فرنسية في موقف محرج بسبب الكمامة

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فتحي مجدي
14-Juillet: Agnès Pannier-Runacher oublie son masque à son arrivée place de la Concorde pic.twitter.com/v1I4YgXLnZ
— BFMTV (@BFMTV) July 14, 2020
14-Juillet: Agnès Pannier-Runacher oublie son masque à son arrivée place de la Concorde pic.twitter.com/v1I4YgXLnZ
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