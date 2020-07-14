فيديو.. وزيرة فرنسية في موقف محرج بسبب الكمامة

14 يوليه 2020 - 09:58 م

اكتشفت وزيرة فرنسية أنها لا تضع كمامة الوجه خلال حضورها احتفالات يوم الباستيل في باريس، ما جعلها تسارع إلى سيارتها لإنقاذ الموقف.





وحضرت وزير الاقتصاد، أنياس بانيه روناشير، الاحتفال في ساحة الكونكورد للاحتفال باليوم الوطني الفرنسي، لكنها أصيبت بالذعر عندما اكتشفت أنها تركت كمامة الوجه داخل سيارتها.





وفي مقطع فيديو، التقطته القناة الفرنسية (BFMTV)، شوهدت الوزيرة تبتسم عند خروجها من سيارتها، لكن سرعان ما استبدلت ابتسامتها بتعبير مذعور، عندما أدركت أنها تركت الكمامة في السيارة.





حاولت الوزيرة اللحاق بسيارتها، وهي تلوح بالسائق، وبعد أن انطلقت، نبهت الموظفين من حولها أنها لا تملك كمامة، وأخفت وجهها في حالة من الذعر والحرج.





ويمكن رؤيتها وهي تشير بيديها أنها الكمامة. لحسن الحظ، جاء إليها أحد أعضاء هيئة التدريس بسرعة وسلم لها كمامة بيضاء ارتدتها بسرعة.





وألزمت الحكومة الفرنسية، جميع الأشخاص المشاركين في احتفالات يوم الباستيل في باريس بارتداء الكمامة، مما حد من عدد الحاضرين بما يتماشى مع احتياطات فيروس كورونا.





والوزيرة هي أحد أقرب أعضاء الحكومة المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون المدعو، وهي عضو في حكومته منذ عام 2018. وعُيّنت مؤخرًا وزيرًا مفوضًا للصناعة بعد أن عملت كوزيرة للخارجية للاقتصاد والمالية.





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