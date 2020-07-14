صدمة.. العثور على فنان شهير جثة داخل شقته ومفاجأة عن السبب

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حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني، بعد العثور على جثة فنان شهيرة جثة هامدة داخل شقته، كما أن الشرطة فجرت مفاجأة عن سبب الوفاة، مشيرة إلى أن الفنان أقدم على الانتحار.

حيث عثر على الفنان الهندي الشاب ?سوشيل جودا? 30 عاماً جثة هامدة بمنزله في مسقط رأسه بمنطقة مانديا التابعة لولاية كارناتاكا حسبما ورد بموقع republicworld .

وعُثر على الفنان مفارقًا للحياة في منزله، وتم تسليم الجثة إلى أسرته، وأكد مفتش الشرطة، في تصريحات صحفية، أن الأسرة تسلمت الجثمان على الفور تمهيدًا لمراسم الدفن.

وفي الوقت ذاته، قالت دنيا فيجاي، إحدى صديقات سوشيل، إن الانتحار لم يكن حلا لكل المشاكل، مشيرة إلى أن الناس يفقدون الأمل وسبل العيش بسبب وباء ?فيروس كورونا?، يجب أن نبقى أقوياء لهزيمة هذه الأزمة.


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