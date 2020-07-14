  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:25 م
Advertisements
بحث متقدم
الشيخة موزة

ضاحي خلفان يفاجئ الجميع بتغريدة غير متوقعة عن الشيخة موزا

جانب من الحريق

لحظة إنقاذ مواطن من حريق "طريق الإسماعيلية"

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

3 علماء مصريين ضمن مجموعة عالمية لمواجهة كورونا

انور قرقاش

"قرقاش" يتحدث عن "طبول الحرب" ويحذر

جوناثان بيلي

ملاكم شهير يبث فيديو للحظة انتحاره عبر «فيس بوك»

صورة من الحريق

فيديو.. حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية

هيلاري كلينتون

«كلينتون»: «ترامب» قد يرفض مغادرة البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى الأهلي ضد الزمالك

اليابان تتهم الصين بنشر «معلومات مضللة»

اليابان تتهم الصين بنشر «معلومات مضللة» أثناء تفشي جائحة كورونا

وزارة الأوقاف

رقم ضخم.. "الأوقاف" تلعن إجمالي مبلغ صكوك الأضاحي

للمرة الأولى.. «جيزلين ماكسويل» على الاتهامات أمام المحكمة

عرب وعالم

جيزلين ماكسويل
جيزلين ماكسويل

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بعد إفلاسها.. نجمة شهيرة ترغب في الظهور على «البلاي بوي»

دفعت جيزلين ماكسويل، صديقة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين ومساعدته القديمة بأنها غير مذنبة في تهمة إغواء قاصرات لصالح الرجل الذي عثر عليه منتحرًا داخل زنزانته في أغطسطس الماضي أثناء محاكمته بتهمة الاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات.
وظهرت ماكسويل عبر الفيديو، حيث واجهت لائحة اتهام من ستة تهم، تتهمها بتجنيد وتجهيز فتيات ليتم التحرش بهن من قبل إيبستين. وقال المدعون إنها شاركت في بعض الانتهاكات بنفسها.

وسأل القاضي الفيدرالي مانهاتن أليسون ناثان، ماكسويل" "كيف تردين على الاتهامات؟"، لتجيب عليه بصوت خشن: "لست مذنبة".

وتم القبض على سيدة المجتمع البريطاني البالغة من العمر 58 عامًا في 2 يوليو في قصر بولاية نيو هامبشاير حيث كانت مختبئة منذ ديسمبر الماضي.


وتم تحديد موعد محاكمتها في 12 يوليو 2021. ومن المتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع، بما في ذلك اختيار هيئة المحلفين.

وقال ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء إن "التحقيق لا يزال جاريًا، ولكن في هذه المرحلة، لا نتوقع حاليًا السعي للحصول على لائحة اتهام تلغي" بتهم إضافية، أو تسمية المزيد من المتهمين.

وطلب الادعاء من ناثان حبس ماكسويل، واصفًا إياها بأنها تشكل "خطر شديدًا"، مع امتلاكها وسائل الفرار، بما في ذلك أكثر من 20 مليون دولار في البنك وثلاثة جوازات سفر، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

لكن محامي الدفاع طالب طوا بكفالة، زاعمًا أن ماكسويل كانت مختبئًا من وسائل الإعلام "المتطفلة" - وليس السلطات - عندما اختفت عن الأنظار بعد اعتقال إيبستين في يوليو الماضي.

وكانت ماكسولين محتجزة بانتظار محاكمتها في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.

ووجه لها مدعون اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام شملت أربع تهم جنائية متعلقة بإغواء قصر ونقلهن للممارسة أفعال جنسية غير قانونية وتهمتين بشهادة الزور.

وقال المدعون إنها تواجه حكما بالسجن يصل إلى 35 عامًا.

وقالت أودري شتراوس القائمة بأعمال مدعي مانهاتن في نيويورك: "كانت ماكسويل من أقرب معاوني إيبستين وساعدته في استغلال فتيات صغيرات لم يتجاوز بعضهن 14 عامًا".

وكان إبستين ينتظر محاكمته في تهم اتحادية تشمل تهريب قصر في الفترة بين عامي 2002 و2005 عندما عثرت السلطات عليه منتحرا على ما يبدو وهو في سجن بنيويورك في أغسطس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد ظهور الطاعون.. الحكومة البريطانية تحذر من السفر إلى منغوليا
» رئيس أنابيب البترول يكشف ما حدث في حريق "صحراوي الإسماعيلية"
» الديهي: مليء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية
» أول تعليق من "النواب" على ترحيب برلمان ليبيا بتدخل الجيش
» دراسة صادمة: تسجيل أول حالة إصابة بكورونا لجنين داحل الرحم
» اعترافات 3 فتيات قتلن والدهن بعدما ضاجعهن
» 3 خزانات مياه استراتيجي لإطفاء حريق الهايكستب
» ابتكار عربة أطفال ذكية تلائم الطرق الرملية والوعرة والمنحدرات
» طارق يحيى:تجربتي مع قناة الزمالك انتهت
» أول إعدام لسجين فيدرالي بالولايات المتحدة منذ 17 عامًا
» قاض يوقف محاكمة متهم بالاغتصاب بسبب الذعر الذي أصاب عضو هيئة المحلفين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية