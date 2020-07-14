للمرة الأولى.. «جيزلين ماكسويل» على الاتهامات أمام المحكمة

14 يوليه 2020 - 09:30 م

دفعت جيزلين ماكسويل، صديقة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين ومساعدته القديمة بأنها غير مذنبة في تهمة إغواء قاصرات لصالح الرجل الذي عثر عليه منتحرًا داخل زنزانته في أغطسطس الماضي أثناء محاكمته بتهمة الاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات.





وظهرت ماكسويل عبر الفيديو، حيث واجهت لائحة اتهام من ستة تهم، تتهمها بتجنيد وتجهيز فتيات ليتم التحرش بهن من قبل إيبستين. وقال المدعون إنها شاركت في بعض الانتهاكات بنفسها.





وسأل القاضي الفيدرالي مانهاتن أليسون ناثان، ماكسويل" "كيف تردين على الاتهامات؟"، لتجيب عليه بصوت خشن: "لست مذنبة".





وتم القبض على سيدة المجتمع البريطاني البالغة من العمر 58 عامًا في 2 يوليو في قصر بولاية نيو هامبشاير حيث كانت مختبئة منذ ديسمبر الماضي.









وتم تحديد موعد محاكمتها في 12 يوليو 2021. ومن المتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع، بما في ذلك اختيار هيئة المحلفين.





وقال ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء إن "التحقيق لا يزال جاريًا، ولكن في هذه المرحلة، لا نتوقع حاليًا السعي للحصول على لائحة اتهام تلغي" بتهم إضافية، أو تسمية المزيد من المتهمين.





وطلب الادعاء من ناثان حبس ماكسويل، واصفًا إياها بأنها تشكل "خطر شديدًا"، مع امتلاكها وسائل الفرار، بما في ذلك أكثر من 20 مليون دولار في البنك وثلاثة جوازات سفر، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".





لكن محامي الدفاع طالب طوا بكفالة، زاعمًا أن ماكسويل كانت مختبئًا من وسائل الإعلام "المتطفلة" - وليس السلطات - عندما اختفت عن الأنظار بعد اعتقال إيبستين في يوليو الماضي.





وكانت ماكسولين محتجزة بانتظار محاكمتها في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.





ووجه لها مدعون اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام شملت أربع تهم جنائية متعلقة بإغواء قصر ونقلهن للممارسة أفعال جنسية غير قانونية وتهمتين بشهادة الزور.





وقال المدعون إنها تواجه حكما بالسجن يصل إلى 35 عامًا.





وقالت أودري شتراوس القائمة بأعمال مدعي مانهاتن في نيويورك: "كانت ماكسويل من أقرب معاوني إيبستين وساعدته في استغلال فتيات صغيرات لم يتجاوز بعضهن 14 عامًا".



