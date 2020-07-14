ضاحي خلفان يفاجئ الجميع بتغريدة غير متوقعة عن الشيخة موزا

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الشيخة موزة
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قطر

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ضاحي خلفان

الشيخة موزا

فاجأ ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي، الجميع بتغريدة دافع فيها عن الشيخة موزا والدة أمير قطر، بعد الإساءات التي وجهها لها الناشط الإماراتي حمد المزروعي والتي أغضبت البعض بسبب تقاليد الخليج بعدم التعرض للأعراض.

وكتب "خلفان" في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر" :" ارجو من كل شخص يتهجم على الشيخة موزا المسند ان لا يضيفني ولا يحيل الى حسابي ما يسئ اليها".

وتابع :" شخصيا اقدرها.. فلا تزعجوني فضلا.. كذا مرة قلت… اذا احد احال الي شئ يسئ… سأعمل بلوك حالا له".

وسبق أن قال الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، في رسالة بمناسبة العام الهجري الجديد مهاجما مغردين مقربين من محمد بن زايد بشكل مبطن: "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها".

وأكد حاكم دبي في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"  ،":سمعة دولة الإمارات ليست مشاعًا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين”.

وأضاف "بن راشد": "لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضًا الحفاظ على 48 عامًا من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة".

وشدد حاكم دبي ":لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب”، مشيرًا إلى أن “صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد".


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