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طفلة عمرها 12عامًا تتزوج من رجل يكبرها بـ 33 عامًا

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طفلة عمرها 12عامًا تتزوج من رجل يكبرها بـ 33 عامًا
طفلة عمرها 12عامًا تتزوج من رجل يكبرها بـ 33 عامًا

فتحي مجدي

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عجوز بريطانية تطالب بتدخل رئيس الوزراء للزواج من شاب مصري

أُجبرت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا على الزواج من رجل يبلغ من العمر 45 عامًا بعد أن دفع تكاليف مدرستها وفواتيرها الطبية.
الواقعة التي أصبحت حديث الإعلام في إندونيسيا شهدتها بلدة بانيووانجي في إقليم جاوة، حيث رتبت أم فتاة بالتبني - وهي أيضًا عمتها – زواجها من رجل يكبرها بـ 33 عامًا، سبق له الزواج من ثلاث نساء قبلها. 

لكنها تقدمت لاحقًا بشكوى إلى الشرطة. وقال ناطق باسم الفتاة: "إن والدي الضحية البيولوجي لا يقبلان الزواج. تم الزواج بدون إذنهما"، مشيرًا إلى أن الزواج تم منذ أربعة أسابيع.

وأضاف: "الزوج موجود دائمًا. أما إذا كانوا قد أكملوا الزواج أم لا، فنحن لا نعرف. إنها سلطة الشرطة للتحقيق وإجراء فحص طبي".

وتسعى عائلة الفتاة إلى اتهام الرجل بانتهاك قوانين الزواج والاغتصاب القانوني المحتمل للضحية.

وبدأت الشرطة في استجواب الشهود فيما يتعلق بالقضية، لكنها لم توجه اتهامات بعد.

يذكر أن السن القانوني للزواج في إندونيسيا هو 19 عامًا.

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