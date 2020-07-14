» رئيس أنابيب البترول يكشف ما حدث في حريق "صحراوي الإسماعيلية"

14 يوليه 2020 - 08:50 م

قال المهندس عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم السيطرة على الحريق في خط خام (شقير - مسطرد) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، اليوم الثلاثاء، تمامًا وعملية التبريد في مراحلها الأخيرة.

وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الثلاثاء، أننا ننتظر لجنة التحقيق للمعاينة لبدء الإصلاح على الفور.

وتابع، أن الحريق نتج عن كسر لم نعرف أسبابه بعد لكنه وفقًا للخبرات قد ينتج عن حفار أو ما شابه، مشيرًا إلى انهم تلقوا بلاغ بوجود تسريب بأحد الخطوط، وحدث الحريق نتيجة شرارة من أحد السيارات، حيث أن الحريق نشب على مسافة تبعد كيلو متر عن مكان التسريب، مؤكدًا أنه تم إغلاق بلف الخط قبل وبعد مكان الحريق.

وأكد، أن الحادث أسفر عن إصابات فقط، ووزارة الصحة أعلنت عدم وجود وفيات.