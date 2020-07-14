» الديهي: مليء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية

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إثيوبيا

الديهى

ملء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الري أصدرت بيان بالأمس حول انتهاء اليوم الـ 11 من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي باستمرار الخلافات دون الوصول لاتفاق.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن هناك حديث وتصريحات حول بدء ملئ خزان سد النهضة، مشيرًا إلى أن وكالة رويترز نشرت صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة تظهر الخزان يمتلئ، بينما وكالة اسوشيتد برس الأمريكية ارجع محللين بها أن الصورة التي التقطت هي مياه لأمطار.

وتابع "الديهي"، أن ملئ سد النهضة دون الوصول لاتفاق جريمة إثيوبية والإضرار بأمن مصر المائي خط أحمر.

وأكد، أن أزمة سد النهضة غير مسبوقة في التاريخ، ولم تواجه أي إدارة سابقة مثل هذه الأزمة، مشددًا على أن فكرة مياه النيل ليست محل مفاوضات فهر امر واقع، وإثيوبيا تريد تغيير الأمر الواقع، وإنما المفاوضات حول آلية تشغيل سد النهضة.

وأوضح، أن السودان ليس وسيط في أزمة سد النهضة، وإنما هناك ضرر كبير سيقع على السودان حال انهيار سد النهضة، معقبًا: "لو السد انهار ستصبح الخرطوم هي والعدم سواء".


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