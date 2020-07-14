3 علماء مصريين ضمن مجموعة عالمية لمواجهة كورونا

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، اختيار ثلاثة علماء مصريين ضمن مجموعة تضم 60 عالما بارزا حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أنه تم اختيار العلماء المصريين ضمن مجموعة اتحاد أكاديميات العلوم في العالم وهم الدكتور يمن الحماقي، مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية والأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور عبد المجيد قاسم، عضو مجلس البحوث الطبية، والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور سامح سرور، عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي والأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان.

وأوضح الوزير أن اتحاد أكاديميات العلوم في العالم قام بتشكيل مجموعة استشارية من الخبراء في عدة مجالات تهدف إلى تقديم المشورة المبنية على دلائل علمية للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأضاف الوزير أن هذه المجموعة المكونة من 60 عالما مرموقا كل في تخصصه تمثل منتدى لتبادل المعلومات، وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجائحة، والتغلب على آثارها.


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