» دراسة صادمة: تسجيل أول حالة إصابة بكورونا لجنين داحل الرحم

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أصبحت طفلة مولود بفيروس كورونا المستجد "أقوى دليل" على أن المرض يمكن أن ينتقل في الرحم، وفقًا لدراسة حالة نشرتها مجلة الأمراض المعدية للأطفال.
ونقلت المولودة وهي من ولاية تكساس الأمريكية إلى العناية المركزة فور ولادتها، نظرًا لأنها كانت تعاني من صعوبات في التنفس وحمى.

وأثبت الفحص إيجابية إصابتها بـ (كوفيد – 19) في اليوم التالي، في حين تم تشخيص والدتها بالفعل بالمرض على أنها مصابة بالفيروس.

وكشف تحليل المشيمة عن آثار (كوفيد – 19)، مما يثبت أن العدوى انتقلت إلى الجنين أثناء وجوده في الرحم، وليس خلال ولادتها، كما يزعم الأطباء.

وقالت الدكتورة أماندا إيفانز أن الدراسة هي الأولى التي توثق الأدلة المناعية الكيميائية والبنية التحتية الفائقة لفيروس كورونا في المشيمة.

وأضافت الطبيبة التي ساهمت في التقرير: "دراستنا هي الأولى التي توثق انتقال العدوى داخل الرحم أثناء الحمل، استنادًا إلى الأدلة المناعية الكيميائية والبنية التحتية للعدوى SARS-CoV-2 (المسبب لفيروس كورونا) في خلايا الجنين في المشيمة".

وولدت الطفلة قبل موعدها بثلاثة أسابيع وبدت بصحة جيدة في البداية، على الرغم من أن الأطباء كانوا قلقين من أنها قد تكون مصابة بالفيروس.

غير أن حالتها تدهورت بعد فترة وجيزة من ولادتها، حيث وجد الأطباء أنها تعاني من صعوبات خفيفة في التنفس وحمى، وتلقت "الأكسجين" لعدة أيام ثم تعافت في النهاية، وعادت إلى المنزل مع والدتها بعد 21 يومًا من ولادتها"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت دراسة حالة المركز الطبي بجامعة جنوب غرب تكساس، التي نُشرت في مجلة أمراض الأطفال المعدية، إن الأدلة "تشير بقوة" إلى أن المرض قد تم نقله في الرحم.

يأتي ذلك بعد أن اكتشف باحثون في جامعة ميلانو، المرض والأجسام المضادة في دم الحبل السري، وحليب الثدي، والمشيمة، ومهبل بعض مرضى الحوامل المصابات بالفيروس.

وقال كلاوديو فينيزيا، اختصاصي المناعة في الجامعة، إن النتائج يجب أن تكون بمثابة صيحة إيقاظ بشأن احتمال انتقال (كوفيد – 19) بين الأمهات الحوامل وأطفالهن.

سجلت الدراسة، التي شملت 31 امرأة، طفلين كان اختبارهما إيجابيًا (كوفيد – 19)، على الرغم من أن كلاهما تعافى بسرعة.

قال فينيزيا: "كلا الحالتين كانت لديهما مشيمة إيجابية والطفلين كانا إيجابيين عند الولادة. بشكل عام من خلال دراستنا نعتقد أن الانتقال العمودي أثناء الحمل ممكن".

وعلى الرغم من ذلك، يطلب الخبراء من لأمهات بعدم القلق. 

وقالت ماريان نايت، أستاذة صحة الأمهات والأطفال في جامعة أكسفورد البريطانية: "من بين آلاف الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بعدوى سارس- CoV-2، تم الإبلاغ عن أن قلة قليلة منهن لديهن اختبار إيجابي - حول 1-2 في المائة".

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