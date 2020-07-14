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اعترافات 3 فتيات قتلن والدهن بعدما ضاجعهن

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الاب والفتيات
الاب والفتيات

محمد فضل- متابعات

قتل

فتيات

والد

معاشرة

اتهم المدعون الروس 3 فتيات روسيات بقتل والدهن المسيء في 2018، بحسب فريق الدفاع عن الأخوات.

وفي التفاصيل، فإن القضية تعود إلى يوليو 2018 عندما قامت الفتيات كريستينا وأنجلينا وماريا بمهاجمة والدهن وهو نائم وقتله بسكين ومطرقة ورذاذ الفلفل، حيث قمن بطعنه 30 مرة في جسده، وحملت أنجلينا المطرقة، وماريا السكين، وكريستينا فهي التي حملت عبوة بخاخ رذاذ الفلفل.

ولكن قصة الفتيات تعود إلى ما قبل ذلك حيث اعتاد الأب ميخائيل خاشاتوريان على ممارسة العنف بحقهن على مدى ثلاث سنوات، ومعاملتهن كالسجينات، إضافة إلى ارتكابه انتهاكات جنسية بحقهن، وكل ذلك في ظل قوانين دولة لا تحمي ضحايا العنف الأسري أو تنقذهن منه.

وتصر النيابة العامة في روسيا على أن الجريمة كان عن سبق إصرار وترصد، وأنها تمت بعد تخطيط لها وأن الدافع كان الانتقام، ورغم أن نائب المدعي العام فيكتور غرين كان قد طلب إعادة التحقيق بسبب أخطاء وقعت، إلا أن اللائحة النهائية تشير إلى القتل العمد.




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