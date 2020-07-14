  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:46 م
Advertisements
بحث متقدم
جانب من الحريق

لحظة إنقاذ مواطن من حريق "طريق الإسماعيلية"

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

3 علماء مصريين ضمن مجموعة عالمية لمواجهة كورونا

انور قرقاش

"قرقاش" يتحدث عن "طبول الحرب" ويحذر

جوناثان بيلي

ملاكم شهير يبث فيديو للحظة انتحاره عبر «فيس بوك»

صورة من الحريق

فيديو.. حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية

هيلاري كلينتون

«كلينتون»: «ترامب» قد يرفض مغادرة البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى الأهلي ضد الزمالك

اليابان تتهم الصين بنشر «معلومات مضللة»

اليابان تتهم الصين بنشر «معلومات مضللة» أثناء تفشي جائحة كورونا

وزارة الأوقاف

رقم ضخم.. "الأوقاف" تلعن إجمالي مبلغ صكوك الأضاحي

ارشيفية

مدير مستشفى يقفز من المبنى هربًا من أهل متوفى «كورونا» بالجزائر

أول تعليق من "النواب" على ترحيب برلمان ليبيا بتدخل الجيش

آخر الأخبار

النواب: قرار البرلمان الليبي تاريخي ولن نتخلى عن الأشقاء في ليبيا
النواب: قرار البرلمان الليبي تاريخي ولن نتخلى عن الأشقاء في ليبيا

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "الجبلاية" على أزمة نادى القرن

#

أول تعليق من الأهلى على قرارات "كاف"

#

أول تعليق من "الديهي" على اختياره عضوًا بالأعلى الإعلام

#

أول تعليق من «السيسي» على مبادرة إطلاق النار في ليبيا

ثمن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، قرار البرلمان الليبي بمنح القوات المسلحة المصري الحق في التدخل في ليبيا ودحر العدوان التركي، مؤكدا أنه قرار تاريخي والقيادة السياسية والشعب المصري لن يتخلى عن الأشقاء في ليبيا.

و أشار "وكيل النواب" إلى أن الرئيس السيسي تكلم أمام العالم أجمع بأنه لن يسمح للميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا والتي جلبتها من سوريا بتخطي الخط الأحمر وهو سرت والجفرة، مضيفا أن تجاوز الخط الأحمر المرسوم هو اعتداء على الأمن القومي المصري يتطلب رد حاسم وقوي.

و أضاف "الرئيس الشرفي لحزب الوفد" "أنه بإسمه وباسم جميع نواب الشعب المصري، وحزب الوفد العريق يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، والقوات المسلحة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن القومي المصري والجارة الشقيقة ليبيا من كل اعتداء غاشم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الديهي: مليء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية
» أول تعليق من "النواب" على ترحيب برلمان ليبيا بتدخل الجيش
» دراسة صادمة: تسجيل أول حالة إصابة بكورونا لجنين داحل الرحم
» اعترافات 3 فتيات قتلن والدهن بعدما ضاجعهن
» 3 خزانات مياه استراتيجي لإطفاء حريق الهايكستب
» ابتكار عربة أطفال ذكية تلائم الطرق الرملية والوعرة والمنحدرات
» طارق يحيى:تجربتي مع قناة الزمالك انتهت
» أول إعدام لسجين فيدرالي بالولايات المتحدة منذ 17 عامًا
» قاض يوقف محاكمة متهم بالاغتصاب بسبب الذعر الذي أصاب عضو هيئة المحلفين
» الأهلي يتقدم ببلاغ لإزالة لافتات نادي القرن من محيط الزمالك
» «الصحة» تحذر من «موجة ارتدادية» لفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية