لحظة إنقاذ مواطن من حريق "طريق الإسماعيلية"
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ملاكم شهير يبث فيديو للحظة انتحاره عبر «فيس بوك»
فيديو.. حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية
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مدير مستشفى يقفز من المبنى هربًا من أهل متوفى «كورونا» بالجزائر
فتحي مجدي
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