ملاكم شهير يبث فيديو للحظة انتحاره عبر «فيس بوك»

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جوناثان بيلي
جوناثان بيلي

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أصيب متابعو ملاكم بريطاني سابق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصدمة شديدة، بعد أن فاجأهم ببث فيديو يوثق لحظة انتحاره على الهواء، على الرغم من توسلاتهم إليه حتى يتراجع عن ذلك.
وفي تفاصيل الواقعة التي تعود إلى ظهر يوم السبت، ظهر جوناثان بيلي، الشهير بين أصدقائه باسم (Baz) في مقطع فيديو مباشر على "فيس بوك" كشف فيه عن اعتزامه قتل نفسه. 

وعبثًا حاول متابعوه إقناع بالعدول عن خطته للانتحار، لكنه بيلي وهو من "نيوكاسل-أندر-لايم" بـ "ستافوردشاير" غربي إنجلترا لم يستجب لهم.

كما بادر دعم "فيس بوك" إلى الاتصال بالملاكم السابق لتقديم المساعدة. 

وقال متحدث باسم "فيس بوك": "نتضامن مع عائلة السيد بايلي في هذا الوقت العصيب. يمكننا أن نؤكد أنه تم حذف البث المباشر بعد وقت قصير جدًا من نشره، كما تمت إزالة مشاركة أخرى الآن بناءً على طلب العائلة".

وأضاف: "نتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الأشخاص على منصاتنا على محمل الجد، وسنواصل العمل عن كثب مع الخبراء لضمان استمرار سياساتنا في دعم المحتاجين".

وكان جوناثان شخصية مجتمعية مشهورة محليًا، حيث أقام صالة ألعاب رياضية وأطلق حملة لمحاولة معالجة المخدرات الاصطناعية، المعروفة باسم "غبار القرود" التي انتشرت في شمال ستافوردشاير.

وأعلن عن وفاة الملاكم البالغ من العمر 50 عامًا بعد استدعاء المسعفين الطبيين. 

ونعى الملاكم ناثان جورمان البالغ من العمر 24 عامًا، الملاكم المنتحر، وحث الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب على طلب المساعدة، قائلاً: "لقد كان محبوبًا من قبل الكثير من الناس. كان فريدًا من نوعه".

وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل ما تمر به أسرته. إذا كان أي شخص يعاني من الصحة العقلية يرجى التحدث. أراك مرة أخرى يا أخي".

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