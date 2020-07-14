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وفاة سيدة أعمال روسية خلال ممارسة العلاقة الحميمة

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وفاة سيدة أعمال روسية خلال ممارسة العلاقة الحميمة
وفاة سيدة أعمال روسية خلال ممارسة العلاقة الحميمة

فتحي مجدي

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عثر على سيدة أعمال روسية متوفاة في ظروف غامضة بعد ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها.
وعثر صاحبة استوديو (BDSM)، اناستاسيا فيلاتوفا، البالغة من العمر 30 عامًا، ميتة في الاستوديو في سانت بطرسبرج أثناء العلاقة الحميمة مع زوجها الذي لم يكشف عن اسمه.

وتحقق الشرطة مع الزوج، الذي تم الإفراج عنه بكفالة، فيما يتعلق بوفاة زوجته.

كان الزوج اتصل بالإسعاف في صباح اليوم التالي بعد أن فشل في إدراك أنها توفيت في وقت ما أثناء أو بعد العلاقة.

وقال صديق للضحية للموقع الإخباري (78)، إن الزوجين قررا قضاء الليلة في استوديو (BDSM) واستدعى الزوج سيارة إسعاف في صباح اليوم التالي.

وأكد مسعفون وفاة فيلاتوفا بعد وصولهم إلى مكان الحادث.

وفقًا للصديقة التي لم يذكر اسمها، تم العثور على الضحية في بركة من القيء، حيث يمكن أن يرجع سبب الوفاة إلى عدد من الأسباب مثل القناع الذي كانت ترتديه، أو تمزق جلطة دموية، أو تمدد الأوعية الدموية.

وأشارت صديقة الضحية إلى أنها ربما تم اختطافها عن طريق الخطأ من قبل زوجها، وهذا هو السبب المحتمل الآخر الذي تحقق فيه الشرطة.

وقالت: "يجب أن نفهم أنه لو كانت قد خنقت لكان من الواضح متى وصلت سيارة الإسعاف".

وأضافت أن سيدة الأعمال لا تستقبل العملاء إلا في استوديو (BDSM) الخاص بها، لكنها كانت تعرف كل شيء عن تدابير السلامة اللازمة لمثل هذه الممارسات المثيرة، لأنها قدمت حلقات دراسية حول هذا الموضوع.

وقالت صديقة الضحية إن الزوجين تزوجا منذ ثلاث سنوات ولديهما طفل واحد. وأشارت إلى الزوج أنه كان يتابع صحتها دائمًا أثناء الحمل.

ولا يزال التحقيق مستمرًا حول الوفاة.

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