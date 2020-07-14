أول إجراء من المرور بشأن حريق الإسماعيلية

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ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بالإبتعاد عن منطقة حريق الطريق الصحراوي، وذلك لحين إتمام عملية إخماد الحريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.

حيث أغلقت الإدارة العامة لمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه.

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.


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