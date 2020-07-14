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«كلينتون»: «ترامب» قد يرفض مغادرة البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات

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هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

فتحي مجدي

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قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، إن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاحتمالية أن يرفض الرئيس دونالد ترامب مغادرة البيت الأبيض خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر، بزعم تزوير أصوات الناخبين.
وأضافت المرشح الرئاسي الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في عام 2016 في مقابلة مع برنامج "ذي ديلي شو": "حسنًا، أعتقد أنه من العدل طرح ما إذا كان سيخسر بهدوء أم لا. علينا أن نكون مستعدين لذلك".

وأشارت إلى أن مزاعم ترامب المستمرة بأن التصويت عن طريق البريد سيؤدي إلى تزوير واسع النطاق هو محاولة لتقويض الانتخابات.

وأضافت كلينتون: "كانت هناك العديد من الدراسات الأكاديمية والتحليلات الأخرى، التي تشير إلى أنها مجرد ادعاء غير دقيق ومحتال".

وتابعت: "لا توجد هذه المشكلة. كل المباريات التي لعبت... لمحاولة إبقاء التصويت منخفضًا - هذا هو الخطر الحقيقي على نزاهة انتخاباتنا، التي تقترن بالتضليل وجميع الخدع التي شاهدناها على الإنترنت في عام 2016".

وقالت كلينتون إن استراتيجية الحزب الجمهوري للنصر في انتخابات نوفمبر تنطوي على منع الناس من التصويت، لا سيما في المناطق التي يصوت فيها الشباب والأقليات، وجعل التصويت بالبريد عبر خارج المعادلة.

وأكدت كلينتون أنه في المقابل سيتم الترحيب بفوز ترامب في حال أجريت انتخابات نزيهة، قائلة: "سنقبلها، ليس بسعادة. لكنني لا أعتقد أن هذا ما سيحدث، لأنني أعتقد أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يمكنهم بالفعل الوصول إلى صناديق الاقتراع، سواء عن طريق البريد أو شخصيًا، وفرز أصواتهم، فسوف نحصل على نوع الانتخابات الذي يجب أن يكون لدينا". 

وفي أواخر الشهر الماضي، أشار ترامب إلى انتخابات نيوجيرسي التي أجريت عن طريق الاقتراع بالبريد، حيث تم استبعاد 19 في المائة من الأصوات، للتحذير من مخاطر الاحتيال.

وكان ترامب ادعى أن إجراءات التصويت عبر البريد قابل للتزوير، لكن كلينتون أشارت إلى أن هناك العديد من الدراسات الأكاديمية والتحليلات الأخرى التي تشير إلى أنه هذا مجرد ادعاء غير دقيق ومحتال.

وأيد الرئيس السابق باراك أوباما إجراءات التصويت عبر البريد مما أدى إلى اقتناع قطاع كبير من المواطنين ورفض تبريرات ترامب. 

وفي انتخابات مجلس مدينة باترسون التي أجريت في مايو، تم استبعاد 3190 بطاقة اقتراع بالبريد - حوالي 19 بالمائة من العدد –  وفقًا لموقع محلي.

وأجريت الانتخابات بالكامل عن طريق بطاقات الاقتراع بالبريد بسبب جائحة لفيروس كورونا.

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