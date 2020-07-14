» 3 خزانات مياه استراتيجي لإطفاء حريق الهايكستب

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه استراتيجي إضافية لإخماد النيران المشتعلة بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلة بمنطقة الهايكستيب.

ونشب منذ قليل حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية بمنطقة الهايكستيب وأحدث تلفيات كبيرة، وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

وتداول فيديو للحريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وشهدت الأجواء تصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف، الأمر الذي أثر بشدة على المارة من مركبات وأشخاص.

وتحركت فرق التدخل السريع التابعة لوزارة البترول للوقوف على الحادث وتحديد كيفية التعامل الأمثل مع الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستب، بنشوب حريق بخط مازوت وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن مدعومة بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.