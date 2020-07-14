صادم.. سيدة تنقل كورونا لأكثر من 70 شخصًا

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كورونا

فيروس كورونا

عدوى

قالت صحيفة الإندبندنت انه يعتقد باحثون أن امرأة نقلت عدوى كورونا الى ما لا يقل عن ‏‏71 شخصًا بعد استخدام مصعد حيث عادت المسافرة إلى منزلها في مقاطعة هيلونجيانج في الصين من رحلة إلى الولايات المتحدة ‏في 19 مارس بعد ثمانية أيام من الإبلاغ الأخير في المنطقة عن أي حالات جديدة لعدوى ‏كورونا.‏

وكتب الباحثون في دورية المراكز الصينية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه لم تظهر عليها أي أعراض للمرض واختبرت سلبية للفيروس لكنها عزلت نفسها في المنزل وحدها.

لم تأخذ المرأة المصعد مع أي شخص آخر لكن جارها في الطابق السفلي استخدمه في وقت ‏ما بعدها.‏

وفي 29 مارس حضرت والدة الجار في الطابق السفلي وصديقها الذي زار شقتها حفلة مع ‏مجموعة أخرى من الناس، ثم في 2 أبريل أصيبت إحدى الأشخاص من تلك المجموعة ‏بسكتة دماغية ونُقلت إلى المستشفى وعلى الرغم من ذلك في هذه المرحلة لم يكن هناك ‏اتصال واضح بينه وبين المسافرة ولم يتم اختباره لفيروس كورونا.‏

استنتج الباحثون فيما بعد أن المسافر لا بد أن يكون قد لوث المصعد في المبنى، يُعتقد أن ‏جارتها في الطابق السفلي أصيب بالفيروس أثناء استخدامه قبل إصابة والدتها وصديقها ‏عندما زارا منزلها، ثم أصاب الزوجان المريض بالسكتة الدماغية وابنيه في الحفلة.‏

أخذها الولدان بالتناوب لرعاية والدهما الذي تم نقله إلى مستشفى مختلف في 6 أبريل، وقد ‏أظهر المريض المصاب بالسكتة وأولاده نتائج إيجابية في وقت لاحق  واكتشف الباحثون ‏أنهم أصابوا 28 شخصًا في المستشفى الأول من بينهم خمس ممرضات وطبيب وذهبوا ‏لإصابة 20 آخرين في المستشفى الثاني.‏

أظهر صديق والدة الجار في الطابق السفلي أعراض ‏Covid-19‎ ‏ وأصبح الحالة الأولى في ‏المجموعة التي أثبتت أنها إيجابية للمرض.‏

عندما علم المحققون أن شخصًا ما في المجموعة قد سافر مؤخرًا  اختبروا المسافر مرة ‏أخرى ووجدت هذه المرة أن لديها أجسامًا مضادة مما يشير إلى أنها كانت تعاني من المرض ‏سابقًا.


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