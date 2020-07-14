مستشفى تعلن شفاء جميع المصابين بها من كورونا

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أعلنت إدارة مستشفى هليوبوليس عن رفع العزل منها وخروج آخر حالات مصابي فيروس كورونا والتعافي التام منه.

وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا لـ 30 % بعد خروج  24975 حالة من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، أمس، بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.


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