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النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى الأهلي ضد الزمالك

قضايا وحوادث

النائب العام المستشار حمادة الصاوي
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

أحمد سالم

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التحقيق

النائب العام

شكوى الأهلي

كلف المستشار حمادة الصاوي النائب العام نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في البلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وقدم البلاغ من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتاريخ 12-7-2020 عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن قيام رئيس نادي الزمالك بتوجيه السباب والشتائم لرئيس الأهلي وتناوله وأسرته وعائلته بألفاظ خارجة، بل وأساء لكل رجال الشعب المصري.

وقال محمود الخطيب في بلاغه أن ما تضمنه الفيديو المتداول إساءة لكل قيم المجتمع المصري وإهدار للأخلاق وخطر على سلوك الشباب، وقد يتسبب في إثارة الفتن بين الجماهير وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


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