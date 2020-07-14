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الأهلي يتقدم ببلاغ لإزالة لافتات نادي القرن من محيط الزمالك

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أحمد سالم

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الاهلى

نادي القرن

أخبار الأهلي

إزالة لافتات

محيط الزمالك

تقدم النادي الأهلي بمذكرة اليوم ا?لى الدكتور ا?شرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها اتخاذ الا?جراءات القانونية الرادعة تجاه ما وصفه بتعدي مسي?ولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الا?هلي «نادي القرن» وا?زالة لافتات «الزمالك نادي القرن الحقيقي» التي قام مسي?ولو الزمالك بتعليقها في محيط ناديهم وا?على مبانيه.

وعزز النادي الا?هلي طلبه بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي، والذي تناولته كل وساي?ل الا?علام، قائلا إنه نسف ا?ي لغط كان يحاول البعض ا?ن يخلقه حول العلامة التجارية «نادي القرن»، وا?كد البيان على الحقيقة الراسخة والتي لا تقبل التزييف ا?و التغيير با?ن علامة «نادي القرن» مملوكة حصرياً للنادي الا?هلي، حيث قام بتسجيلها عام 2007 بعد استيفاء كل الا?جراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وا?ن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وا?شارت وزارة التموين في ذات البيان ا?لى ا?ن نادي الزمالك تقدم بطلب يوم 5ــ7ــ2020 لتسجيل شعار نادي الزمالك - نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، وسيتم فحص هذا الطلب ومشروعيته، لكن الثابت وحسب نص بيان وزارة التموين ا?يضاً ا?نه عند تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالا?ندية الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف يتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة قبل السير في ا?جراءات التسجيل، ويعلم الجميع محلياً وقارياً ا?ن الجهة المانحة للقب نادي القرن هي الاتحاد الا?فريقي لكرة القدم، وقد منحت هذا اللقب للنادي الا?هلي بقرار رسمي قبل عشرين عاماً وتسلم النادي الجاي?زة في احتفالية ا?قامها «كاف» بجوهانسبرج في 22ــ5ــ2001، وهو ثابت في سجلات «كاف» والا?هلي، وترتب على ذلك حق الا?هلي الكامل في تسجيل علامة «نادي القرن» با?دارة العلامات التجارية وفي المنظمة العالمية للمكية الفكرية «WIPO »، لتصبح هذه العلامة بعد بتسجيلها رسميًا مملوكة حصرياً للنادي الا?هلي دون غيره والاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي ختام مذكرته ا?كد النادي على ثقته في قيام وزير الشباب والرياضة بمسي?ولياته للحفاظ على الحقوق الا?دبية والتسويقية للجميع، ودرءً لا?ي فتنة بين الجماهير، واتخاذ الا?جراءات القانونية اللازمة حيال التعدي العلني لمسي?ولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الا?هلي. وا?زالة لافتات «نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي» والتي قام مسي?ولوه بتعليقها في محيط ناديهم وا?علي مبانيه وكذلك ا?زالة هذه العلامة من الموقع الرسمي للزمالك ومن بطاقات ا?عضاء الجمعية العمومية لناديهم.


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