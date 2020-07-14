استشاري تأهيل: ألعاب الفيديو تؤدي لشلل الأطفال

قال الدكتور ممدوح غنيم، أستشاري التأهيل النفسي إن الأباء أصبحوا يستسهلون بقاء أبنائهم لفترات طويلة، أمام ألعاب الفيديو.

وأكد الدكتور ممدوح غنيم، عبر مكالمة هاتفية، لـ برنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ألعاب الفيديو تتسبب تأثيرات سلبية سلوكية للأطفال، وتؤثر أيضا على قدراتهم.

وأوضح "غنيم"، أن ألعاب الفيديو جيم، من الممكن أن تتسبب في تأثير سلبي، على أعضاء الجسم، بسبب ثبات الأيدي على وضعية معينة، وما يؤكد ذلك إصابة أحد الأطفال الصينين بشلل في يده، بسبب اللعب لفترات طويلة.

وأشار "غنيم" ، إلى أنه من الطبيعي أن يتمرد الطفل، حينما يعاقب بمنعه عن تلك الألعاب، ولكن لا يجب الإستجابة والخضوع لهم.