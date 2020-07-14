طارق يحيى يعلن استغنائه عن العمل بقناة الزمالك

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طارق يحيى
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طارق يحيي

قناة الزمالك

المدير الفني الأسبق

أكد طارق يحيى، المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انتهاء تجربته مقدمًا لبرنامج "زملكاوي" المذاع بشكل يومي على قناة "الزمالك".

وكتب طارق يحيى، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، "انتهت تجربتي مع زملكاوي، شكرا لكل من انتقد ولكل من مدح.. تجربة أخرى قريبا على قناة الزمالك".

وكان طارق يحيي تولى مهام تقديم برنامج "زملكاوى" عبر قناة "الزمالك" بعد رحيل كريم شحاتة، ومن المقرر أن يقدم طارق يحيي برنامجا آخر على قناة الزمالك في الفترة المقبلة بعيدًا عن البرنامج الرئيسي للقناة "زملكاوي".


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