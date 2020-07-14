رقم ضخم.. "الأوقاف" تلعن إجمالي مبلغ صكوك الأضاحي

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وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل بروتوكول صكوك الأضاحي ، والذي يتضمن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا ، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية . لافتا إلى أن صك الأضحية الذى تقدمه الوزارة بسعر 1800 جنيه يكون بصافى 18 كيلو ونصف لحمة مشفاة.

وأشار جمعة إلى أنه يتم شراء لحوم بجلود الأضاحى التى يتم ذبحها من الصكوك لنضاعف الاستفادة، مؤكدا أن ثقة المواطنين بعدما رأوا ما تم فى صكوك الأضاحى الأعوام الماضية وراء هذا النجاح لمشروع صكوك الأضاحى.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة لديها شفافية عالية تبدأ من الإعلان اليومى عما تم بيعه من صكوك حيث تم حتى أمس بيع صكوك بمبلغ 23 مليونا و434 ألف جنيه بجميع البنوك.


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