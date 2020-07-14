مدير مستشفى يقفز من المبنى هربًا من أهل متوفى «كورونا» بالجزائر

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مستشفى

الجزائر

مدير

قفز

خوفًا من الاعتداء عليه وتعرضه للإيذاء، ضطر مدير مستشفى "محمد بوضياف" بمدينة البويرة الجزائرية، جمال بوتمر، للقفز من الطابق الأول للمشفى، خشية من تعرضه لاعتداء من قبل أهل مريض توفي بكورونا .

وأفاد موقع "البلاد" بأن أهل المتوفي طالبوا المدير بتسليمهم جثة فقيدهم قبل صدور نتائج التحاليل النهائية، وأمام الضغط الممارس عليه، قام المدير بالقفز من الطابق الأول خوفا من تعرضه للاعتداء من قبل أفراد العائلة الغاضبين .

وأضاف الموقع أن المدير نجا من الموت بأعجوبة، لكنه أصيب بكسور في أطرافه السفلى وجروح متفاوتة .


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