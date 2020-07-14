  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:10 م
Advertisements
بحث متقدم
اليابان تتهم الصين بنشر «معلومات مضللة»

اليابان تتهم الصين بنشر «معلومات مضللة» أثناء تفشي جائحة كورونا

وزارة الأوقاف

رقم ضخم.. "الأوقاف" تلعن إجمالي مبلغ صكوك الأضاحي

ارشيفية

مدير مستشفى يقفز من المبنى هربًا من أهل متوفى «كورونا» بالجزائر

السعودية- كورونا

السعودية.. تراجع الإصابات وتزايد الوفيات للضعف

سد النهضة

«الري» تكشف طريقة معرفة ملء سد النهضة من عدمه

اجراء تحليل كورونا للاعبين

«مكافحة العدوى» تعلن موعد انتهاء«كورونا» في مصر

مستشار الرئيس لصحة

خبر سار من مستشار السيسي للمصريين بشأن كورونا

«الكسب غير المشروع» يكشف أسباب الطعن علي براءة «حبيب العادلي»

النقض تؤيد براءة العادلي و8 آخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما وحاربتها الملكة نازلي بهذا القرار

السعودية تلغي ترخيص قنوات "بي إن سبورت" القطرية

عرب وعالم

بي ان سبورت
بي ان سبورت

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لـ"زيدان"

#

مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

#

فيديو لمذيعة بي إن سبورت: ضرب مذيعة على مؤخرتها في بث مباشر

#

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن زواج المرأة

السعودية

الهيئة العامة

بي إن سبورت

أخبار الرياضة

أعلنت السلطات السعودية، إلغاء ترخيص قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنه بناء على المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت، فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن ممثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016.

وشملت أدوات استغلال القناة، إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

كم شملت قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.

وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه، اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصحة» تحذر من «موجة ارتدادية» لفيروس كورونا
» "السياحة والآثار": السائح اللي هيجينا سليم هيمشي سليم
» مستشار رئيس الوزراء: "بتاجر مع الله"
» صادم.. انتحار في بث مباشر
» عجائب كورونا.. "عائلة رئيس دولة تحمل اسم" كورونا".. والجميع أصيب بالفيروس
» " دماغها ناشفة".. زوج يهشم رأس زوجته بمطرقة
» لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية بسوريا
» صادم.. يجمعون الكمامات من النفايات لإعادة بيعها
» حقيقة رحيل رونالدو عن اليوفي نهاية الموسم
» القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة بواسطة 12 مجموعة
» عروس تسقط جثة هامدة في ليلة الزفاف.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية