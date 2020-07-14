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مفاجأة صادمه تكشفها الفتاة ضحية الصور العارية

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كشفت هدى ضحية نشر زوجها صورها عارية، تفاصيل الواقعة، قائلة :” إن زوجها كان يقوم بتسجيل خلافاتهم ومشاكلهم وإرسال التسجيلات إلى أهله”.

وأضافت “هدى”، خلال لقائها ببرنامج “تفاصيل” والمذاع على قناة “المحور”، أنها اضطرت لطلب الطلاق من زوجها بعد اكتشافها تعاطيه للمخدرات ، وحينها فوجئت برفضه وهجوم أهله عليها واتهامها بالخيانة وسبها في عرضها وشرفها، وقيام الزوج بنشر صور لها خاصة في المنزل بين أهله وأصدقائه.

وتابعت: “أهله قالولي أمضي على شيك بـ 200 ألف جنيه في حالة الطلاق وأمضي على تنازل عن بنتى في حالة أنى أتجوز تانى”، معقبة: “أنا عاوزة حقي وعاوزة أرد كرامتى وأحافظ على سمعتى”.


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