«الري» تكشف طريقة معرفة ملء سد النهضة من عدمه

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أعلنت وزارة الري، أنها ستتمكن معرفة حقيقة بدء إثيوبيا فعليا تعبئة خزان سد النهضة منذ يوم 8 يوليو الماضي .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، محمد السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن "ما يتم تداوله عن ملء السد سيظهر خلال الأيام القادمة، قائلا: إنه "مع زيادة معدل الفيضان سوف نتمكن من التعرف على حقيقة تخزين المياه خلف سد النهضة ".

وتابع السباعي: "في حال حجز كمية من المياه خلف السد سوف تظهر خاصة مع اقتراب فترة الفيضان"، مشيرا إلى أن "هناك آليات لمعرفة هل بدأت إثيوبيا في ملء بحيرة السد عن طريق معرفة كمية المياه الواردة لمصر ".

وأكد أن "السنة المائية في مصر تبدأ في أول أغسطس"، لافتا إلى أنه "في بداية شهر أغسطس نستطيع التعرف على مدى قيام إثيوبيا بملء خزان سد النهضة ".

وكان وزير الخارجية الإثيوبي، غدو أندرجاتشاو، قال في تصريحات مع "العين الإخبارية" إن حكومته لم تصرح بملء سد النهضة، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر .


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