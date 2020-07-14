«مكافحة العدوى» تعلن موعد انتهاء«كورونا» في مصر

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قال الدكتور وائل صفوت، عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى إن دورة حياة الفيروس وسط أي شعب تستمر لفترة من الزمان، وكان المستهدف في كل دول العالم إطالة مدة بقاء الفيروس حتى لاتزيد عدد الإصابات بشكل كبير في توقيت قصير يجهد فيها الأطقم الطبية والمنشآت الطبية، وهو ماحدث في العالم كله وفي مصر .

وأضاف صفوت خلال مداخلة هاتفية على شاشة "mbc مصر" أنه كان من المتوقع مع نهاية شهر 6 والوصول لشهر 7 أن نصل للذروة، وبطبيعة حال دورة العدوى تقل نسب العدوى وأعداد المصابين، وما نمر به الآن هي فترة ليست بها ارتفاعات كبيرة لأعداد المصابين ولا تنخفض، ولكن تستمر لمدة أسبوع أو اثنين بشكل شبه ثابت، ومن المتوقع بعد ذلك أن تبدأ الأعداد في الهبوط حتى نصل لشهر أغسطس وتكون الأعداد بين مصابي فيروس كورونا بالعشرات وليست بالمئات.


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