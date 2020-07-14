» "السياحة والآثار": السائح اللي هيجينا سليم هيمشي سليم

14 يوليه 2020 - 02:56 م

أكدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار، أن الأيام الماضية لم تشهد استعادة السياحة فقط، وإنما استعادة الثقة العالمية في السياحة المصرية، معقبة :"العالم أجمع كان لديه عدم ثقة في السفر والناس، بسبب أزمة فيروس كورونا،معقبة :"السائح اللي هيجينا سليم هيمشي سليم".



وأضافت غادة شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، قائلة:"الشغل الشاغل للوزارة كان العمل على الضوابط الواجب توافرها في المنشآت السياحية حتى نبث الثقة في السائح أننا لدينا منتج آمن".



وتابعت :" بعد مرور أسبوعين لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين السياح قادمة من الخارج، أو اكتشافها في الداخل، معربة عن أملها في الاستمرار بذلك، مشددة على أن العاملين أكثر حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على أكل عيشهم وسمعة السياحة المصرية، منوهة بأنه مازال هناك التزام بنسبة الـ 50% نسبة إشغال بالفنادق حفاظًا على تطبيق التباعد الاجتماعي.

