  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:20 م
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

«الري» تكشف طريقة معرفة ملء سد النهضة من عدمه

اجراء تحليل كورونا للاعبين

«مكافحة العدوى» تعلن موعد انتهاء«كورونا» في مصر

مستشار الرئيس لصحة

خبر سار من مستشار السيسي للمصريين بشأن كورونا

«الكسب غير المشروع» يكشف أسباب الطعن علي براءة «حبيب العادلي»

النقض تؤيد براءة العادلي و8 آخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما وحاربتها الملكة نازلي بهذا القرار

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا.. ونحمد الله على العهد الزاهر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع: لن نعود كما كنا

سد النهضة

طلب عاجل لوزير الخارجية من المصريين

مسجد كورسوم

بعد تحويل آيا صوفيا.. رمي مسجد بالحجارة في هذه الدولة

مرتضي منصور في المؤتمر

“الأهلي” يخاطب إعلام المصريين لمنع ظهور مرتضى منصور

"السياحة والآثار": السائح اللي هيجينا سليم هيمشي سليم

آخر الأخبار

وزير السياحة
وزير السياحة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مسئول: عائد السياحة من جيب السائح لجيبكم

#

تعرف على قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار

#

بلاغ عاجل للنائب العام ضد ابنة هشام سليم المتحولة لرجل

#

نجل هشام سليم يبكي معترفا بخطأ تحوله الجنسي

السياحة

إكسترا نيوز

كورونا

غادة شلبي

أكدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار، أن الأيام الماضية لم تشهد استعادة السياحة فقط، وإنما استعادة الثقة العالمية في السياحة المصرية، معقبة :"العالم أجمع كان لديه عدم ثقة في السفر والناس، بسبب أزمة فيروس كورونا،معقبة :"السائح اللي هيجينا سليم هيمشي سليم".

وأضافت غادة شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، قائلة:"الشغل الشاغل للوزارة كان العمل على الضوابط الواجب توافرها في المنشآت السياحية حتى نبث الثقة في السائح أننا لدينا منتج آمن".

وتابعت :" بعد مرور أسبوعين لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين السياح قادمة من الخارج، أو اكتشافها في الداخل، معربة عن أملها في الاستمرار بذلك، مشددة على أن العاملين أكثر حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على أكل عيشهم وسمعة السياحة المصرية، منوهة بأنه مازال هناك التزام بنسبة الـ 50% نسبة إشغال بالفنادق حفاظًا على تطبيق التباعد الاجتماعي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصحة» تحذر من «موجة ارتدادية» لفيروس كورونا
» "السياحة والآثار": السائح اللي هيجينا سليم هيمشي سليم
» مستشار رئيس الوزراء: "بتاجر مع الله"
» صادم.. انتحار في بث مباشر
» عجائب كورونا.. "عائلة رئيس دولة تحمل اسم" كورونا".. والجميع أصيب بالفيروس
» " دماغها ناشفة".. زوج يهشم رأس زوجته بمطرقة
» لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية بسوريا
» صادم.. يجمعون الكمامات من النفايات لإعادة بيعها
» حقيقة رحيل رونالدو عن اليوفي نهاية الموسم
» القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة بواسطة 12 مجموعة
» عروس تسقط جثة هامدة في ليلة الزفاف.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية