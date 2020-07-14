البقع البيضاء في الأظافر .. تعني الإصابة بهذه الأمراض

14 يوليه 2020 - 02:47 م

أحيانا تنتشر البقع البيضاء في أظافر اليد وتدور العديد من الأسئلة حول السبب في ظهورها، ويرجح البعض السبب في ذلك إلي جفاف الجسم أو نقص الكالسيوم، لكن الدراسات الحديثة أشارت إلي أسباب جديدة وراء ظهورها.

وربما تكون ناتجة عن ارتطام الظفر بجسم صلب، أو قد تعني الإصابة ببعض الأمراض ومنها تليف الكبد أو القصور الكلوي أو بعض أنواع السرطان أو بعض أمراض الجلد أو من النقص في فيتامينات معينة، نتيجة إصابة الظفر بعدوي فطرية، وفي هذه الحالة يتحول لونها إلي الأصفر و قد يصبح سميكا و يقع .

وبالرغم من ذلك يجب ألا نشعر بالقلق كلما ظهرت البقع في الأظافر فيجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه .