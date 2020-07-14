» صادم.. انتحار في بث مباشر

14 يوليه 2020 - 02:42 م

أقدم بريطاني يبلغ من العمر 50 عاما على الانتحار، من خلال بث مباشر على فيسبوك.

وكانت قوات الشرطة في نيوكاسل قد عثرت على جثته، عقب بث جوناثان بيلي فيديو "لايف" لعملية انتحاره، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقفه عن الانتحار.

كما لم تفلح بلاغات المتابعين لفيسبوك في وقف البث المباشر بعدما ظهر بيلي مبديا نيته في الانتحار.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية، فقد تعرض موقع فيسبوك لانتقادات لاذعة عقب الحادثة، وذلك لعدم تدخله ووقف البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 400 شخص، وتم حذفه لاحقا.

وقال متحدث باسم فيسبوك، إن الشركة تقف إلى جانب عائلة بيلي في مثل هذا الوقت العصيب، مضيفا أنه تم حذف البث بعد زمن قصير جدا من نشره.