أحمد شوبير يحسم جدل انتقال "المحمدي" للأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلى للحصول على خدمات باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأضاف: "على مسئوليتي الشخصية، الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، حيث كانت هناك رغبة في ضم اللاعب في وقت سابق، ولكن عندما وجد مسئولي القلعة الحمراء، أن الباب مقفول في النادي الإسماعيلي، الأهلي تراجع عن التعاقد معه".