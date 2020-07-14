أحمد شوبير يحسم جدل انتقال "المحمدي" للأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلى للحصول على خدمات باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي إن مفاوضات الأهلى لضم باهر المحمدي شبه متوقفة خلال الوقت الحالي نظرا لتمسك الإسماعيلى الشديد ببقاء اللاعب بين صفوفه .
وأضاف: "على مسئوليتي الشخصية، الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، حيث كانت هناك رغبة في ضم اللاعب في وقت سابق، ولكن عندما وجد مسئولي القلعة الحمراء، أن الباب مقفول في النادي الإسماعيلي، الأهلي تراجع عن التعاقد معه".
وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، سيدعم صفوفه بصفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.