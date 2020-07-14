خبر سار من مستشار السيسي للمصريين بشأن كورونا

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إكسترا نيوز

كورونا


أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك تناقصا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وتناقصا في حالات الإصابة الشديدة، والحالات التي بحاجة للعزل بالمستشفيات تقل.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة الالتزام الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتهوية الجيدة .

ووجه "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الشكر للدولة المصرية بداية من رئيس الجمهورية والحكومة والإعلام على جهودهم لمواجهة كورونا، مشددًا على أن الإعلام لعب دور مهم في هذه القضية.

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

 وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

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