» عجائب كورونا.. "عائلة رئيس دولة تحمل اسم" كورونا".. والجميع أصيب بالفيروس

14 يوليه 2020 - 02:23 م

لا تزال نوادر كورونا تكشف المزيد من المواقف الطريفة، حيث فاز رئيس منتخب جديد اسمه كورونا في انتخابات رئاسة الدومينيكان.

الرئيس رجل أعمال من أصل لبناني اسمه لويس أبى نادر كورونا اسم عائلته كورونا واسم عائلة والدته كورونا.

العجيب أن الجميع أصيب بالفعل بالفيروس هو وزوجته وعائلته، قبل الترشح، حيث فاز بالانتخابات بـ52.5? من الأصوات ليصبح رئيس الدومينيكان.

والرئيس الجديد كان يرأس مجموعة أسستها عائلته باسم "ABICOR " الناشطة بمشاريع سياحية متنوعة.

كما أسست مصانع إسمنت شهيرة، وكان ممن أصابهم "كورونا" المستجد في أوائل يونيو الماضي، هو وزوجته اللبنانية الأصل واثنتين من بناتهما الثلاث، فخرجوا متعافين بعد العلاج.

رفض إلغاء اسم "كورونا" من اسمه بلائحة الترشيح، كي لا يربط الناخبون بينه وبين الوباء، فيحجمون عن انتخابه.