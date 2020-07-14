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اتفاق سلام بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية

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متابعات- أمينة عبد العال

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السودان

الحكومة السودانية

الحركات المسلحة

أعلنت الحكومة السودانية أنهم يستعدون حاليا لتوقيع اتفاقية سلام شامل مع الحركات المسلحة في البلاد.

ويعتبر هذا الاتفاق تتويجا لجولة كبيرة من التفاوض بين السلطات في الخرطوم والجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية بقيادة "مالك عقار"، وحركة تحرير السودان بقيادة "مني أركو مناوي" ، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم ، حسبما نشرت "سبوتنيك".

جدير بالذكر أن اتفاق السلام المزعم توقيعه جزئي لأن هناك فصائل مسلحة أخري مهمة لم تصل لنقاط اتفاق مع السلطة الانتقالية في السودان ولديها تواجد عسكري داخل البلاد وهي الحركة الشعبية بقيادة " عبد العزيز الحلو " و حركة جيش تحرير السودان بقيادة " عبد الواحد نور " .


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