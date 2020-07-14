  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:17 م
Advertisements
بحث متقدم
اجراء تحليل كورونا للاعبين

«مكافحة العدوى» تعلن موعد انتهاء«كورونا» في مصر

مستشار الرئيس لصحة

خبر سار من مستشار السيسي للمصريين بشأن كورونا

«الكسب غير المشروع» يكشف أسباب الطعن علي براءة «حبيب العادلي»

النقض تؤيد براءة العادلي و8 آخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما وحاربتها الملكة نازلي بهذا القرار

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا.. ونحمد الله على العهد الزاهر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع: لن نعود كما كنا

سد النهضة

طلب عاجل لوزير الخارجية من المصريين

مسجد كورسوم

بعد تحويل آيا صوفيا.. رمي مسجد بالحجارة في هذه الدولة

مرتضي منصور في المؤتمر

“الأهلي” يخاطب إعلام المصريين لمنع ظهور مرتضى منصور

بشرة خير..عودة العمل لـ" هليوبوليس" بعد خروج آخر مريض لكورونا

بشرة خير..عودة العمل لـ" هليوبوليس" بعد خروج آخر مريض لكورونا

" دماغها ناشفة".. زوج يهشم رأس زوجته بمطرقة

قضايا وحوادث

" دماغها ناشفة".. زوج يهشم رأس زوجته بمطرقة
" دماغها ناشفة".. زوج يهشم رأس زوجته بمطرقة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

زوج يقتل زوجته بالسكين.. والسبب وجبة "عشاء"

#

قتلها من أجل الجنس.. زوج يهشم رأس زوجته

#

حبس زوجته داخل الحمام خوفًا من «كورونا»

مطرقة

تهشيم

زوج سوري

رأس زوجته

في واقعة صادمة، أقدم زوج سوري على تهشيم رأس زوجته، وإسداء عدة طعنات نافذة لها، بسبب عنادها، على حد قوله.

وفي التفاصيل بحسب ما تم تداوله، فقد أقدم رجل سوري مسن على قتل زوجته ومزق جسدها بالطعنات حتى سقطت جثة هامدة .

ولم يكتف الزوج بذلك بل قام بتهشيم رأسها بالمطرقة ثم حاول الهرب إلا أن الشرطة بمدينة حماة تمكنت من القبض عليه بعد ورود معلومات عن الواقعة .

وقال الزوج خلال التحقيقات إن استفزاز الزوجة له وعنادها المستمر، كان وراء ارتكاب الجريمة، حيث  قرر الخلاص منها وتهشيم "دماغها الناشفة والعنيدة" على حد قوله .

 تم حبس المتهم على ذمة القضية بعد عرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصحة» تحذر من «موجة ارتدادية» لفيروس كورونا
» "السياحة والآثار": السائح اللي هيجينا سليم هيمشي سليم
» مستشار رئيس الوزراء: "بتاجر مع الله"
» صادم.. انتحار في بث مباشر
» عجائب كورونا.. "عائلة رئيس دولة تحمل اسم" كورونا".. والجميع أصيب بالفيروس
» " دماغها ناشفة".. زوج يهشم رأس زوجته بمطرقة
» لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية بسوريا
» صادم.. يجمعون الكمامات من النفايات لإعادة بيعها
» حقيقة رحيل رونالدو عن اليوفي نهاية الموسم
» القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة بواسطة 12 مجموعة
» عروس تسقط جثة هامدة في ليلة الزفاف.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية