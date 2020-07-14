» " دماغها ناشفة".. زوج يهشم رأس زوجته بمطرقة

14 يوليه 2020 - 02:03 م

في واقعة صادمة، أقدم زوج سوري على تهشيم رأس زوجته، وإسداء عدة طعنات نافذة لها، بسبب عنادها، على حد قوله.

وفي التفاصيل بحسب ما تم تداوله، فقد أقدم رجل سوري مسن على قتل زوجته ومزق جسدها بالطعنات حتى سقطت جثة هامدة .

ولم يكتف الزوج بذلك بل قام بتهشيم رأسها بالمطرقة ثم حاول الهرب إلا أن الشرطة بمدينة حماة تمكنت من القبض عليه بعد ورود معلومات عن الواقعة .

وقال الزوج خلال التحقيقات إن استفزاز الزوجة له وعنادها المستمر، كان وراء ارتكاب الجريمة، حيث قرر الخلاص منها وتهشيم "دماغها الناشفة والعنيدة" على حد قوله .

تم حبس المتهم على ذمة القضية بعد عرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.