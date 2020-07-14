"ديانج": لو عاد الزمن سأختار اللعب للأهلي

14 يوليه 2020 - 01:55 م

أعرب المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته باللعب والمشاركة ‏مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، نادي القرن، المتوج بـ20 لقبًا قاريًّا‏، مؤكدًا أن الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا، وهو نموذج يحتذى في العمل الاحترافي.















وقال ديانج إن كل شيء داخل الأهلي يسير وفق الأسس ومعاير احترافية، والجميع يعرف دوره جيدًا، ولهذا كان من الطبيعي أن يحتل النادي هذه المكانة على المستوى المحلي والقاري، ويحظى بهذه الشعبية الجارفة داخل وخارج القارة السمراء، وهو ما يسعدني على المستوى الشخصي، ويجعلني أشعر بالفخر والاعتزاز بارتداء القميص الأحمر.







وأضاف أن شعبية وتتويج الأهلي بالبطولات على كل المستويات تجعله هدفًا دائمًا لمعظم لاعبي القارة السمراء، وأنه شرف كبير بالنسبة إليه أن يرتدي «قميص الأهلي»، الذي كان أحد الأحلام التي تمنى تحقيقها منذ الصغر، ولو عاد به الزمان مرة أخرى سوف يختار اللعب ‏للأهلي في حالة المقارنة مع أي عروض أخرى.‏







