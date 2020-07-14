  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:18 م
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

«الري» تكشف طريقة معرفة ملء سد النهضة من عدمه

اجراء تحليل كورونا للاعبين

«مكافحة العدوى» تعلن موعد انتهاء«كورونا» في مصر

مستشار الرئيس لصحة

خبر سار من مستشار السيسي للمصريين بشأن كورونا

«الكسب غير المشروع» يكشف أسباب الطعن علي براءة «حبيب العادلي»

النقض تؤيد براءة العادلي و8 آخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما

أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما وحاربتها الملكة نازلي بهذا القرار

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا.. ونحمد الله على العهد الزاهر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع: لن نعود كما كنا

سد النهضة

طلب عاجل لوزير الخارجية من المصريين

مسجد كورسوم

بعد تحويل آيا صوفيا.. رمي مسجد بالحجارة في هذه الدولة

مرتضي منصور في المؤتمر

“الأهلي” يخاطب إعلام المصريين لمنع ظهور مرتضى منصور

"ديانج": لو عاد الزمن سأختار اللعب للأهلي

الرياضة

ديانج
ديانج

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مدرب الأهلي يقود أول مران بعد عودته من بلاده

#

نجم الزمالك السابق: لو عاد بي الزمن لن أنتقل إلى الأهلي

#

"الجندي": الابتلاء بالثراء أشد من الابتلاء بالفقر

#

أديب: "لو جالي كورونا هتعالجوني حتى لو كنت ملياردير"

الاهلى

قميص

ديانج

أعرب المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته باللعب والمشاركة ‏مع فريق بحجم وقيمة الأهلي، نادي القرن، المتوج بـ20 لقبًا قاريًّا‏، مؤكدًا أن الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا، وهو نموذج يحتذى في العمل الاحترافي.


وقال ديانج إن كل شيء داخل الأهلي يسير وفق الأسس ومعاير احترافية، والجميع يعرف دوره جيدًا، ولهذا كان من الطبيعي أن يحتل النادي هذه المكانة على المستوى المحلي والقاري، ويحظى بهذه الشعبية الجارفة داخل وخارج القارة السمراء، وهو ما يسعدني على المستوى الشخصي، ويجعلني أشعر بالفخر والاعتزاز بارتداء القميص الأحمر.


وأضاف أن شعبية وتتويج الأهلي بالبطولات على كل المستويات تجعله هدفًا دائمًا لمعظم لاعبي القارة السمراء، وأنه شرف كبير بالنسبة إليه أن يرتدي «قميص الأهلي»، الذي كان أحد الأحلام التي تمنى تحقيقها منذ الصغر، ولو عاد به الزمان مرة أخرى سوف يختار اللعب ‏للأهلي في حالة المقارنة مع أي عروض أخرى.‏


وقال ديانج: «عندما تتاح لي فرصة الدفاع عن ألوان النادي الأهلي وأكون واحدًا من أفراد الفريق، ‏فهذا فخر وشرف كبير بالنسبة إليَّ، ومصدر سعادة لا يوصف، فمنذ الصغر ونحن ‏نسمع عن اسم الأهلي الرنان في أفريقيا، وعندما تذكر الألقاب داخل القارة السمراء يذكر اسم النادي ‏الأهلي، لهذا أنا فخور إنني أرتدى قميص النادي صاحب الشعبية الكبيرة».‏

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصحة» تحذر من «موجة ارتدادية» لفيروس كورونا
» "السياحة والآثار": السائح اللي هيجينا سليم هيمشي سليم
» مستشار رئيس الوزراء: "بتاجر مع الله"
» صادم.. انتحار في بث مباشر
» عجائب كورونا.. "عائلة رئيس دولة تحمل اسم" كورونا".. والجميع أصيب بالفيروس
» " دماغها ناشفة".. زوج يهشم رأس زوجته بمطرقة
» لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية بسوريا
» صادم.. يجمعون الكمامات من النفايات لإعادة بيعها
» حقيقة رحيل رونالدو عن اليوفي نهاية الموسم
» القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة بواسطة 12 مجموعة
» عروس تسقط جثة هامدة في ليلة الزفاف.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية