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احذر تناول القهوة في الجو الحار.. هذه مخاطرة

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ارشيفية
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متابعات- أمينة عبد العال

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القهوة

الجو الحار

جفاف الجسم

حذر أطباء المناعة من تناول القهوة في الجو الحار لأنه من الممكن أن يسبب جفاف الجسم ما يشكل خطورة علي الجسم خاصة في الجو الحار .

وقالت الدكتورة إيرينا يارتسيفا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة على صفحتها على فيس بوك أنه من الأفضل في الجور الحار التقليل من تناول القهوة لتجنب الأضرار بالجسم، مؤكدة أنه لا فرق في تناول مشروب القهوة بارد أو ساخن لأن المادة الفعالة هي نفسها "الكافيين" وتؤثر في جميع الأحوال في الإحساس العام.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تتناول ما لا يزيد عن ثلاثة فناجين من مشروب القهوة في اليومط، لأن هذه الكمية يمكن أن يعوضها الإنسان بالسوائل دون أن تلحق به أي أذي .


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