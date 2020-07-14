» لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية بسوريا

14 يوليه 2020 - 01:28 م

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية "روسية - تركية" مشتركة على الطريق الدولي "M4" بريف إدلب في سوريا، ما تسبب في سقوط جرحى بين الجنود الروس والأتراك.



وأصيب ثلاثة جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة زرعها "مسلحون" أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة في سوريا، وفقًا للقناة.



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