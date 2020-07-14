» لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية بسوريا

«الري» تكشف طريقة معرفة ملء سد النهضة من عدمه
«مكافحة العدوى» تعلن موعد انتهاء«كورونا» في مصر
خبر سار من مستشار السيسي للمصريين بشأن كورونا
النقض تؤيد براءة العادلي و8 آخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية
أسمهان .. إحدى زيجاتها استمرت 20 يوما وحاربتها الملكة نازلي بهذا القرار
تركي الحمد: كفرونا وزندقونا.. ونحمد الله على العهد الزاهر
الصحة العالمية تصدم الجميع: لن نعود كما كنا
طلب عاجل لوزير الخارجية من المصريين
بعد تحويل آيا صوفيا.. رمي مسجد بالحجارة في هذه الدولة
“الأهلي” يخاطب إعلام المصريين لمنع ظهور مرتضى منصور
إيمان هاني
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