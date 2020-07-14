» صادم.. يجمعون الكمامات من النفايات لإعادة بيعها

14 يوليه 2020 - 01:12 م

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو لمجموعة من جامعي القمامة في إيران، يستخرجون الكمامات من النفايات بهدف غسلها وكيها وتغليفها وإعادة بيعها في طهران.



ودعت وسائل إعلام إيرانية المواطنين إلى إتلاف الكمامات قبل التخلص منها بعد انتشار الفيديو، للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.



شاهد الفيديو..



