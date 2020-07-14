  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:20 م
Advertisements
بحث متقدم
تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا.. ونحمد الله على العهد الزاهر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع: لن نعود كما كنا

سد النهضة

طلب عاجل لوزير الخارجية من المصريين

مسجد كورسوم

بعد تحويل آيا صوفيا.. رمي مسجد بالحجارة في هذه الدولة

مرتضي منصور في المؤتمر

“الأهلي” يخاطب إعلام المصريين لمنع ظهور مرتضى منصور

بشرة خير..عودة العمل لـ" هليوبوليس" بعد خروج آخر مريض لكورونا

بشرة خير..عودة العمل لـ" هليوبوليس" بعد خروج آخر مريض لكورونا

أديب

أديب :"أنا عمري ما وثقت فيكم"

المغتصب

يغتصب أكثر من 300 طفل ثم ينتحر

قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا

قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا

وائل الإبراشي

الإبراشي: الفساد موجود ومطلعلنا لسانه

في إيران ..

صادم.. يجمعون الكمامات من النفايات لإعادة بيعها

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد خروجها من السجن ونجاتها من الإعدام

#

هجوم صادم من الجزائر على الجامعة العربية بسبب ليبيا

#

الصحة توضح حقيقة التخلص من النفايات الطبية

#

يقتل شقيقته بالخطأ ورد فعل صادم من الأم (صورة)

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو لمجموعة من جامعي القمامة في إيران، يستخرجون الكمامات من النفايات بهدف غسلها وكيها وتغليفها وإعادة بيعها في طهران.

ودعت وسائل إعلام إيرانية المواطنين إلى إتلاف الكمامات قبل التخلص منها بعد انتشار الفيديو، للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

 شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. يجمعون الكمامات من النفايات لإعادة بيعها
» حقيقة رحيل رونالدو عن اليوفي نهاية الموسم
» القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة بواسطة 12 مجموعة
» عروس تسقط جثة هامدة في ليلة الزفاف.. لن تتخيل السبب
» %9 من الرجال تعرضوا للتحرش من النساء بمصر
» صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز
» ياسمين صبري تثير ضجة على مواقع التواصل بصورة جديدة لها
» البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى رسميا
» رسميا.. مصر تطالب باستضافة نهائيات دوري الأبطال
» بإجمالي 12 مليون جنيه .. خصم إضافي 10%لأصحاب بطاقات التموين
» بالفيديو.. طائرة أمريكية تهبط اضطراريا بعد تهديد مسافر بقتل ركابها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية