  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:20 م
Advertisements
بحث متقدم
تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا.. ونحمد الله على العهد الزاهر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع: لن نعود كما كنا

سد النهضة

طلب عاجل لوزير الخارجية من المصريين

مسجد كورسوم

بعد تحويل آيا صوفيا.. رمي مسجد بالحجارة في هذه الدولة

مرتضي منصور في المؤتمر

“الأهلي” يخاطب إعلام المصريين لمنع ظهور مرتضى منصور

بشرة خير..عودة العمل لـ" هليوبوليس" بعد خروج آخر مريض لكورونا

بشرة خير..عودة العمل لـ" هليوبوليس" بعد خروج آخر مريض لكورونا

أديب

أديب :"أنا عمري ما وثقت فيكم"

المغتصب

يغتصب أكثر من 300 طفل ثم ينتحر

قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا

قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا

وائل الإبراشي

الإبراشي: الفساد موجود ومطلعلنا لسانه

حقيقة رحيل رونالدو عن اليوفي نهاية الموسم

الرياضة

رونالدو
رونالدو

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

حقيقة رحيل "أوباما" عن صفوف الزمالك

#

حقيقة رحيل فايلر عن تدريب الأهلى

#

حقيقة رحيل «أبو جبل» و«ساسى» عن الزمالك

#

حقيقة رحيل "صلاح" عن صفوف "الريدز"

كريستيانو رونالدو

يوفنتوس

رحيل

كشفت صحيفة "tuttosport" موقف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، عن فريقه يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن "الدون"، الذي انضم لفريق "السيدة العجوز" في صيف عام 2018، لن يرحل عن يوفنتوس مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن صاحب الـ35 عاما، مرتاح في يوفنتوس ولا يفكر مطلقا في الرحيل، وذلك على الرغم من الشائعات التي تناقلتها وسائل إعلام إيطالية مؤخرا، وتحدثت عن إمكانية رحيل النجم البرتغالي عن نادي "السيدة العجوز"، لمعانات النادي من أزمة مالية من جراء انتشار فيروس كورونا.

ويقدم رونالدو، مستويات رائعة هذا الموسم مع يوفنتوس، حيث سجل له 28 هدفا في مسابقة الدوري المحلي، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة، بفارق هدف واحد فقط خلف متصدر القائمة، شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

ويتطلع "الدون" لإنهاء الموسم الحالي في صدارة هدافي الدوري الإيطالي، ليصبح أول لاعب في التاريخ، يحقق لقب الهداف في ثلاث دوريات كبرى مختلفة، حيث سبق له نيل لقب هداف الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وهداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

كما يسعى رونالدو، لمواصلة هز الشباك مع يوفنتوس في المباريات الست المتبقية في الدوري الإيطالي، لتعزيز حظوظه في الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يمنح لأفضل هداف في القارة االعجوز.

ويتصدر مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قائمة هدافي الدوريات الأوروبية حاليا، برصيد 34 هدفا، بفارق ستة أهداف أمام رونالدو، ولكن فرص الأخير تبقى كبيرة للفوز بالحذاء الذهبي، على اعتبار أن ليفاندوفسكي لم يعد بمقدوره زيادة غلته التهديفية،، حيث أسدل الستار على منافسات الدوري الألماني منذ أسابيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. يجمعون الكمامات من النفايات لإعادة بيعها
» حقيقة رحيل رونالدو عن اليوفي نهاية الموسم
» القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة بواسطة 12 مجموعة
» عروس تسقط جثة هامدة في ليلة الزفاف.. لن تتخيل السبب
» %9 من الرجال تعرضوا للتحرش من النساء بمصر
» صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز
» ياسمين صبري تثير ضجة على مواقع التواصل بصورة جديدة لها
» البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى رسميا
» رسميا.. مصر تطالب باستضافة نهائيات دوري الأبطال
» بإجمالي 12 مليون جنيه .. خصم إضافي 10%لأصحاب بطاقات التموين
» بالفيديو.. طائرة أمريكية تهبط اضطراريا بعد تهديد مسافر بقتل ركابها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية