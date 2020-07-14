الصحة العالمية تصدم الجميع: لن نعود كما كنا

14 يوليه 2020 - 12:56 م

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الوضع الطبيعي لحركة البشر لن يعود كما كان قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه يمكن التحكم في الأمر.



وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، عبر حسابه على تويتر: ”لن يكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي القديم في المستقبل المنظور ولكن هناك خارطة طريق لحالة يمكننا فيها التحكم في تفشي فيروس كورونا والاستمرار في حياتنا”.



وطالب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في رسالته الجميع بتأمل الوضع وتعزيز التعاون العالمي للسيطرة على هذا الوباء قائلا: “هذا هو الوقت للتأمل الذاتي، لجميع المشاركين في استجابة COVID19 للنظر في المرآة. لإلقاء نظرة على العالم الذي نعيش فيه وإيجاد سبل لتعزيز تعاوننا، بينما نعمل معًا لإنقاذ الأرواح والسيطرة على هذا الوباء”.



وتابع: "لقد أخذ كورونا الكثير منا لقد لمس حجمه كل شخص تقريبًا في العالم ويستحق بوضوح تقييمًا متناسبًا، ما يمنحنا أيضًا فرصة للخروج من الماضي وإعادة البناء بشكل أفضل".

