» عروس تسقط جثة هامدة في ليلة الزفاف.. لن تتخيل السبب

14 يوليه 2020 - 12:30 م

في واقعة صادمة ومؤثرة، سقطت عروس في ليلة زفافها جثة هامدة، بعد إصابتها بحساسية البندق.

وفي التفاصل كانت العروس "ألكسندرا إيروخوفا" صاحبة الـ 25 عاما، في قصر Tsaritsyno الفخم في موسكو، وفي أثناء تناول العشاء، أصيبت برد فعل تحسسي إثر تناولها الحلوى التي تحتوي على مكسرات.

وعقب تناولها الحلوى، صدر عن العروس رد فعل شديد حيث أسرع الضيوف لمساعدتها حيث بدأت تختنق على مائدة الحفل.

تم استدعاء سيارة إسعاف لمساعدة العروس المتعثرة، حيث وصل فريق إنعاش إلى قاعة الزفاف ولكنه لم يتمكن من إنقاذها،.

وأفاد الأطباء أنها تعاني من "صدمة الحساسية" التي يعتقد أنها تسببها حساسية من البندق، والتي تعاني منها منذ صغرها.