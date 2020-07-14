طلب عاجل لوزير الخارجية من المصريين

14 يوليه 2020 - 12:13 م

تطرق سامح شكري وزير الخارجية، في حديثه للشعب المصري عقب تعثر مفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة ستظل ساهرة حتي يتم الانتهاء من مفاوضات سد النهضة.



وأكد "شكري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن مؤسسات الدولة تعمل باجتهاد وبجد وبرؤية واضحة للحفاظ علي مصالح مصر والتوصل لاتفاق يلبي أهداف الدول الثلاث.



وتابع: "أطالب المصريين بعدم القلق أو الخوف من نتائج المفاوضات الأخيرة بشأن أزمة السد، معقبا: "مصر لديها الكثير من الإجراءات التي تحافظ على حقوقها فى المياه".

