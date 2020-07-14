بشرة خير..عودة العمل لـ" هليوبوليس" بعد خروج آخر مريض لكورونا

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كورونا

آخر حالة

مستشفى هليوبو ليس

أعلن مستشفى هليوبوليس رفع العزل وخروج آخر حالات والتعافي من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه يتم متابعة وتطهير المستشفى للرجوع إلى العمل واستقبال المرضى من يوم غد الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 556 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.


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