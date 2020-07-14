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استشاري نفسي:

%9 من الرجال تعرضوا للتحرش من النساء بمصر

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الحدث اليوم

التحرش

سيد علي

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن التحرش لا يعني مضايقة النساء فقط، معقبا :"9% من الرجال بمصر تعرضوا للتحرش الجنسي من قبل النساء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن 18% من حالات الاعتداءات على الأطفال كانت جنسية، لافتًا إلى أن ظاهرة التحرش لعدة عوامل تراكمت عبر الزمن.

 وتابع: "للقضاء على تلك الظاهرة هو تغليظ قانون التحرش في بعض المواقف المحددة خاصة في ظل انتشار التقدم التكنولوجي وتغلغله في المجتمع بالإضافة إلى تمكين المرأة وتقديمها في صورة جيدة ومحترمة لفئات الشعب".

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