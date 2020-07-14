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“الأهلي” يخاطب إعلام المصريين لمنع ظهور مرتضى منصور

الرياضة

مرتضي منصور في المؤتمر
مرتضي منصور في المؤتمر

وكالات- الدويني فولي

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المتحدة

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بمذكرة رسمية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “إعلام المصريين”، طالب فيها بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك إعلاميا..

 وجاء في البيان يربأ النادي الأهلي  بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي يعول عليها الكثيرون في نهضة إعلامية تستحقها البلاد، أن تقوم إحدى القنوات التي تملكها هذه الشركة وتديرها، وهي قناة نادي الزمالك، بهدم قيم المجتمع المصري والخوض في الأعراض وتوجيه الاتهامات الباطلة وترديد الأكاذيب وتوجيه الشتائم والسباب الخارجة، كل هذا على لسان رئيس نادي الزمالك بصفة شبه يومية عبر شاشات قناة ناديه، وهو يتجاوز في حق النادي الأهلي وقياداته ورموزه، وأشخاص كثيرين.
ويأتي في المذكرة التي تم إعدادها أن الشارع المصري بصفة عامة والوسط الرياضي بصفة خاصة لن يقبل هذه التجاوزات “الفجة”، التي فاقت كل الحدود، وأساءت إلى الأسر وشهَّرت بالعائلات دون حسيب أو رقيب، وأن هناك قلقًا من حالة السخط الجماهيري والغضب العارم تجاه ما يفعله رئيس الزمالك، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف خلف مؤسسات الدولة التي تتحمل عبئًا كبيرًا.


وطالب النادي بإيقاف التصريحات غير المسئولة لرئيس الزمالك، ومعاقبة القائمين على القناة، والتي تهدف الشركة الوطنية إلى أن تؤدي رسالتها بشكل يزيد من التقارب والتلاحم بين أبناء الوطن.

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