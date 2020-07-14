قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا

14 يوليه 2020 - 10:58 ص

طالب أنور قرقاش وزير الإمارات لشئون الخارجية بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وتغليب الحكمة.

وأضاف قرقاش في تدوينة له على حسابه بتويتر :" طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة . وندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة".

كما طالب أيضا بالدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته .

وكان قرقاش قد أشار أيضا إلى دعوة دولة الإمارات وبالتعاون مع شركاؤها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع. سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.