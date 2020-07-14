» قليلة البخت.. تلغي حفل الزفاف للمرة الثانية لهذا السبب

14 يوليه 2020 - 10:44 ص

عاش عروسان حالة من التعثر في إقامة حفل زفافهما، بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إلغاء الحفل أكثر من مرة.

وكان خطيبان في بريطانيا، قد ألغيا حفل زفافهما مرتين، دون أن يتمكنا من إتمام زواجهما، على أمل أخير أن يقام في المحاولة الثالثة في سبتمبر المقبل.

وفي التفاصيل كان من المقرر أن يُقام حفل زفاف أليس ويليامز ولوك باروز، وهما من مدينة ليستر، في قبرص في مايو الماضي.

ولأجل إتمام الزفاف، استعان الخطيبان في نوفمبر 2018 بخدمات شركة توماس كوك للرحلات، من أجل تنظيم حفل الزفاف، لكن بعد عشرة أشهر، انهارت الشركة.

وقالت أليس، البالغة من العمر 25 عاماً، إن حجوزات الطيران والفنادق الخاصة بهما، ومعظم الحجوزات الخاصة بضيوفهم، أُلغيت.

بينما نجح الخطيبان بعد ذلك في إعادة تنظيم حفل الزفاف بحيث يُقام في التاريخ والمكان الأصليين، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق، أُلغي الحفل مرة أخرى.

ومع تخفيف القيود على السفر، أصبح بإمكان الخطيبين إعادة تنظيم الحفل بحيث يكون في سبتمبر المقبل، لتقول العروس : " إنها "متفائلة" بأن تمضي الاستعدادات قدما".